Meer coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt met het coronavirus onder de leden, neemt toe. Met name op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die om een andere oorzaak in het ziekenhuis belandden.

Hoogste sinds medio mei

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 436 mensen met corona. Dat is het hoogste aantal sinds 19 mei, bijna een maand geleden. Het is nog wel aanzienlijk lager dan de stand in april, toen de laatste coronagolf wegebde. In de afgelopen dag zijn 71 mensen met corona nieuw opgenomen op verpleegafdelingen, het hoogste aantal sinds 26 april, bijna twee maanden geleden.

De druk op de intensive cares is wel stabiel. Daar liggen momenteel nog 23 mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Op dat niveau zit de IC-bezetting al ongeveer een maand. (ANP)