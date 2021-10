Meer geld voor contact tussen mensen met langdurige Covid

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil meer geld vrijmaken om mensen die last hebben van langdurige Covid met elkaar in contact te brengen. Hij steunt een voorstel van D66 om hiervoor een half miljoen euro uit te trekken. Dat plan kan in ieder geval op steun van VVD, CDA en ChristenUnie rekenen.

De Jonge is al in gesprek met het Longfonds en andere patiëntenorganisaties over hoe dit zogeheten lotgenotencontact beter georganiseerd kan worden, zei hij donderdag in het debat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma vertelde dinsdag in het eerste deel van het begrotingsdebat zeven maanden na haar coronabesmetting nog te kampen met klachten. “Tijdens mijn herstel ontdekte ik hoe weinig er over langdurige Covid bekend is”, zei ze. “En hoeveel er nog gedaan moet worden voor patiënten.” Volgens haar hebben mensen met langdurige Covid behoefte aan meer onderling contact. “Naast een paar goedbedoelde websites en Facebookpagina’s, zijn er maar weinig professionele plekken waar je terecht kunt met je lotgenoten.” De Jonge erkende donderdag dat het lotgenotencontact minder versnipperd en meer toegankelijk kan. (ANP)