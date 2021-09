Meer inzicht in belasting bijwerkingen biologicals

Patiënten vinden bijwerkingen van biologicals vervelend, omdat zij hiervoor extra medicijnen moeten gebruiken, niet meer goed kunnen werken of omdat ze zich zorgen maken over de bijwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat artsen/ reumatologen het effect van bijwerkingen bij behandeling met biologicals vaak onderschatten. Het is echter belangrijk om tijdens het spreekuur te praten over wat bijwerkingen betekenen voor het dagelijks leven van de patiënt. Lareb onderzocht derhalve waarom patiënten bijwerkingen bij het gebruik van biologicals als belastend ervaren en welke de rol van de zorgverlener kan spelen.

Bijwerkingen

In de periode van 2017 tot 2020 vulden mensen met reuma vragenlijsten in van de Monitor biologische geneesmiddelen over de bijwerkingen die ze ervaarden van biologicals. Daarnaast konden deelnemers invullen hoe belastend deze bijwerking voor ze was (op een schaal van 1 tot 5) en konden ze toelichten waarom de bijwerking wel of niet belastend was. Deze data zijn geanalyseerd en in een overzicht geplaatst.

Biologicals

Uit de resultaten blijkt dat reumatologen over het algemeen een goed beeld van de belasting van bijwerkingen van biologicals hebben. Ze richten zich daarbij vooral op mentale gevolgen. Minder aandacht gaat naar de gevolgen voor het dagelijks leven en de zelfredzaamheid van de patiënt. Het is volgens Lareb daarom belangrijk dat de patiënt én reumatoloog dit onderwerp aankaarten tijdens het spreekuur, om zo de mogelijkheden voor het best passende medicijn voor de patiënt te bespreken.