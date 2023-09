Meer IVF-behandelingen en IVF-babies in 2021

De cijfers over IVF-behandelingen in 2021 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin de impact van de coronapandemie merkbaar was. De zwangerschapscijfers zijn in 2021 beter dan in voorgaande jaren.

De cijfers laten een positieve trend zien in het aantal IVF-behandelingen en het aantal succesvolle IVF-baby’s, met verbeterde zwangerschapscijfers en een stabiel laag percentage meerlingzwangerschappen. Dit wijst op een positieve ontwikkeling in de wereld van IVF en een hoopvol perspectief voor koppels die met vruchtbaarheidsproblemen te maken hebben.

Meer IVF-baby’s

De zwangerschapscijfers zijn voor zowel verse als ingevroren cycli in 2021 beter dan in voorgaande jaren. Het aantal verse IVF/ICSI-behandelingen is gestegen met 24 procent ten opzichte van 2020. Het aantal IVF-baby’s is met 28 procent toegenomen. Deze cijfers brengen het aantal cycli terug naar het niveau van 2019.

Een andere positieve ontwikkeling is dat het overall succespercentage van IVF/ICSI per cyclus verder toenam van 42 procent naar 44 procent in 2021. Dit betekent dat de kans op een succesvolle zwangerschap bij elke cyclus iets verbeterd is. Het meerlingpercentage, dat als complicatie wordt gezien bij IVF/ICSI-behandelingen, bleef stabiel laag op 3 procent.

Opvallend is ook het toegenomen aantal zwangerschappen dat voortkomt uit cryo-cycli, waarbij embryo’s worden ingevroren en later worden teruggeplaatst. Dit aantal is met 23 procent gestegen ten opzichte van 2020. De stijging in het aantal zwangerschappen bij de verse cycli is nog groter, waardoor in 2021 net iets meer kinderen werden geboren na een verse cyclus dan na een cryo-cyclus.

Effectieve behandeling

Volgens Jesper Smeenk, gynaecoloog werkzaam in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is er qua aantallen een terugkeer naar de situatie van voor de coronapandemie. “Bovendien wijzen de gegevens op een betere efficiëntie van IVF, wat betekent dat het proces van IVF-behandelingen is verbeterd en effectiever is geworden.”