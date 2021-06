Meer jonge volwassenen lopen risico op angststoornis of depressie

Een op elke elf jonge volwassenen loopt een hoog risico om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen. Die 9 procent is meer dan in 2016, toen 7 procent een groot risico liep op zulke klachten. In 2012 was het 6 procent. Het is niet duidelijk of er een verband is met de coronacrisis.

Onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de GGD’en hebben eind vorig jaar samen onderzoek gedaan naar de gezondheid van Nederlanders. Dat doen ze elke vier jaar. Aan het onderzoek dat nu naar buiten wordt gebracht, deden meer dan een half miljoen mensen mee.

Afname bij volwassenen

Bij de jonge volwassenen gaat het om mensen van 18 tot en met 34 jaar. Bij 35-plussers neemt het risico op een depressie of een angststoornis juist af. In totaal heeft ongeveer 6 procent van de Nederlanders grote kans op een angststoornis of depressie.

Laag opleidingsniveau

De risico’s zijn het grootst bij mensen met een laag opleidingsniveau. Van hen heeft 15 procent kans op een angststoornis of depressie, terwijl dit bij mensen met hbo of een universitaire opleiding 5 procent is. Vrouwen hebben vaker een risico op zulke klachten dan mannen, en in stedelijke gebieden is de kans op deze problemen groter dan op het platteland.

Goed

De onderzoekers vroegen ook wat mensen vinden van hun eigen gezondheid in het algemeen. Vier op de vijf mensen vinden hun gezondheid goed of zeer goed. Dat is iets meer dan bij de vorige onderzoeken. (ANP)