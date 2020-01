Meer kinderen met geelzucht Schoonhoven

Leerling Gouda

Ook bij een middelbare school in Gouda blijkt een leerling besmet. Dinsdag werd bekend dat vier kinderen geelzucht hadden opgelopen op een basisschool in Schoonhoven. Ook twee scholieren op een middelbare school in die plaats raakten besmet. “In alle gevallen geldt dat er een relatie te leggen is met de eerste hepatitis A-besmetting”, stelt de GGD.

Misselijkheid

Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking, veroorzaakt door het hepatitis A-virus. De belangrijkste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Ook krijgen mensen een gele huid en geel oogwit. De ziekte gaat vanzelf over. In Nederland komt de ziekte vrij weinig voor.

Gevaccineerd

De leidsters van de peuterspeelzaal zijn inmiddels preventief gevaccineerd tegen hepatitis A. De medewerkers en de kinderen van de andere peuteropvang die kans op besmetting lopen worden vrijdag gevaccineerd. Alle 220 kinderen en medewerkers op de basisschool zijn woensdag gevaccineerd.