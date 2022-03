Meer kinderen niet naar de tandarts door coronapandemie

Het aantal kinderen dat niet naar de tandarts gaat is in 2020 toegenomen tijdens de coronapandemie. In de leeftijd van vier tot elf jaar kwam 18,2 procent in 2020 niet bij de tandarts. Een jaar eerder was dit nog 12,9 procent, blijkt uit cijfers van Vektis in opdracht van Pharos. Mensen die zelf bang waren om besmet te raken namen in sommige gevallen ook hun kinderen niet mee.