Meer klachten over jeugdhulpinstanties in 2020

Het aantal klachten over jeugdhulpinstanties is in 2020 gestegen. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) telde vorig jaar 14.039 klachten over jeugdhulp, bijna 1.000 klachten meer dan in 2019. Dit schrijft het AKJ in het jaarverslag over 2020.