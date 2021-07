Meer mogelijk voor pgb in woonvorm en zorg in buitenland

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) die in een kleinschalige woonvorm leven, kunnen dat voortaan behouden als zij op die plek zorg krijgen via een zorgkantoor. Het kabinet heeft vrijdag besloten de regeling voor langdurige zorg (Blt) daartoe te wijzigen. Nu raken betrokkenen in zo’n situatie hun pgb nog kwijt.

Met zo’n eigen budget koopt iemand zorg op maat of ondersteuning in en bepaalt daarin zelf welke zorgverleners dat doen, waar en wanneer. Die individuele keuzes konden vervallen als er collectieve afspraken worden gemaakt via een zorgkantoor. “Door de wijziging blijven de individuele afspraken het uitgangspunt voor de te verlenen zorg en niet de financieringsvorm binnen het wooninitiatief”, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Verblijf

Ook wordt het makkelijker om zorg met verblijf in een instelling, mee te nemen naar het buitenland. Het gaat om landen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Tot nu toe kunnen mensen deze vorm van zorg alleen in het buitenland vergoed krijgen als zij deze zorg ook al in Nederland ontvingen. Bovendien zit er een maximum aan van maximaal dertien weken. Deze voorwaarden vervallen. (ANP)