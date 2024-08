Meer Nederlanders krijgen knokkelkoorts

Een recordaantal Nederlandse toeristen heeft de eerste zes maanden van dit jaar knokkelkoorts opgelopen in het buitenland. Waar dat er het afgelopen half jaar zeker 112 waren, bleef halverwege vorig jaar de teller steken op 43. Dat blijkt uit cijfers van alarmcentrale Eurocross die wereldwijd hulp biedt aan mensen in het buitenland, meldt De Telegraaf .

Hoge koorts, heftige hoofdpijn achter de ogen, hoesten en braken: het zijn veelvoorkomende symptomen bij mensen die het denguevirus hebben opgelopen, oftewel knokkelkoorts. De eerste keer dat iemand het krijgt, kent de ziekte meestal geen ernstig beloop. Een tweede of derde keer zijn de klachten vaak ernstiger. Dan kan het in het uiterste geval levensbedreigend zijn.

Mensen lopen het virus op door een steek van een mug die zelf het virus draagt. Meestal gaat het dan om de gelekoortsmug of de Aziatische tijgermug. Deze zijn vooral in de vroege ochtend actief en de late namiddag en komen van oudsher vooral voor in tropische en subtropische gebieden als Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. (ANP)