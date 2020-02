Meer nieuwe kankergevallen geregistreerd

Doodsoorzaak nummer 1

Het totale aantal is het dubbele van 1990. Deze stijging is te verklaren uit bevolkingsgroei en vergrijzing. Oudere mensen hebben meer kans op de ziekte. De meest voorkomende vormen waren in 2019 huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. De ziekte blijft doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, maar inmiddels overleeft 65 procent van de patiënten. Er zijn nu 800.000 Nederlanders die kanker hebben of hebben gehad.

Wereldkankerdag

Op Wereldkankerdag, dinsdag 4 februari, wordt wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Het thema is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop’. Ruim 220 organisaties, zoals inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen, bundelen de krachten. Ze organiseren samen lokale en regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met kanker zijn geconfronteerd.

Op Wereldkankerdag worden nieuwe Vrienden van KWF bekendgemaakt, die optreden als ambassadeurs: Marlijn Weerdenburg (presentatrice/zangeres), Sander Schimmelpenninck (hoofdredacteur Quote, presentator Op1) en tophockeyer Dennis Warmerdam. Alle drie hadden ze met kanker te maken. Weerdenburg schreef het liedje Moed voor haar vader die in 2018 kanker kreeg. Schimmelpenninck heeft op de werkvloer en in zijn familie te maken met kanker. Hockeyer Dennis Warmerdam is zelf ziek geweest. (ANP)