‘Meer opleidingsplekken voor verloskundigen nodig’

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Beide organisaties geven aan graag met het ministerie van VWS mee te denken over de vraag hoe er meer opleidingsplekken aangeboden kunnen worden per 2024.

Andere oplossingen

Het NIVEL keek ook naar de effecten van verplaatsen van zorg, het bieden van continuïteit van zorg en het beperken van de vroegtijdige uitstroom uit het beroep verloskundige. Deze drie elementen kunnen ervoor zorgen dat zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de geboortezorg optimaal blijft.

IZA

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het zaak om de zorg op niveau te houden en het vak van zorgverlener aantrekkelijker te maken. Daar zijn wel degelijk aanknopingspunten voor. Het vergt meerjarige afspraken in de geboortezorg met verschillende partijen. Met concrete investeringen in samenwerking, meer tijd per cliënt, en het terugdringen van administratieve lasten. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) zou hiervoor ingezet kunnen worden, denken de betrokken partijen.

Onnodige doorverwijzingen

“Het is onderdeel van de KNOV-visie om voor elke zwangere zoveel mogelijk één verloskundig gezicht te hebben en een vertrouwensrelatie op te bouwen”, zegt KNOV-voorzitter Carola Groenen. “Dit is essentieel voor een geboorte met zo min mogelijk onnodige ingrepen en doorverwijzingen wat goed is voor de kwaliteit van zorg en ook nog eens kostenbesparend is. Bovendien draagt dit bij aan een gevoel van zeggenschap en meer werkplezier in het veld. Iets wat niet alleen onze beroepsgroep wil, maar bijvoorbeeld ook de huisartsen.”