Meer regio’s ‘zeer ernstig’ voor ziekenhuizen door corona

Algemene lichamelijke klachten, die normaal zijn bij coronavaccinaties, worden na de tweede vaccinatie met Moderna vaker ervaren dan na de eerste prik. Bij het AstraZeneca-vaccin is dit juist andersom, meldt Bijwerkingencentrum Lareb na onderzoek. Bij Pfizer/BioNTech is er nagenoeg geen verschil.

Kindcentrum Adelante in Houthem verhuist tijdelijk naar Brunssum omdat het pand zo zwaar beschadigd is door de overstromingen vorige maand dat het niet gebruikt kan worden voor onderwijs en revalidatie. De herstelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen, aldus Adelante.

Nieuws

Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding van vaccinatierol

Apothekers in Friesland willen hun rol uitbreiden bij een mogelijke vervolgvaccinatie in de strijd tegen corona. De Friese Apothekersorganisatie onderzoekt of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is.