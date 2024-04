Meer samenwerking op het gebied van revalidatie in Groningen

De vier zorgorganisaties werken al sinds oktober 2023 intensiever samen. Omdat de doorstroom sindsdien verbeterd is, krijgt de samenwerking een vervolg. De samenwerking geldt in het vervolg ook voor patiënten die bijvoorbeeld een plek nodig hebben in een verpleeghuis.

Problemen en knelpunten

De zorgorganisaties voeren wekelijks overleg over patiënten met een indicatie voor revalidatie. Dat overleg gaat over problemen en knelpunten, bijzondere casussen, patiënten die langere tijd in het ziekenhuis liggen en welke problemen er de komende weken worden verwacht in de doorstroom. Vervolgens komen de zorgverleners van de verschillende partijen tot oplossingen om patiënten sneller te kunnen laten doorstromen. Zo worden complexe uitplaatsingen besproken om meer gevoel en inzicht te krijgen bij de situatie van de patiënt.

De samenwerking en de afspraken tussen de vier organisaties sluiten aan op het samenwerkingsverband Groninger Kracht.