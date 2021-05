Meer storingen afgelopen 20 jaar in ziekenhuizen

De onderzoekers telden in die 20 jaar 134 incidenten in ziekenhuizen met een SEH, waarvan 102 in de laatste tien jaar. Daarbij ging het in 32 gevallen om ict-storingen. In bijna driekwart van de gevallen moest de SEH dicht en bij ruim de helft de operatiekamers. In ruim 40 procent van de gevallen moest er binnen of buiten het ziekenhuis worden geëvacueerd, staat in het artsenvakblad Medisch Contact.

Stroomuitval

De problemen worden vaak veroorzaakt doordat de stroom uitvalt. “Dan komt er een ict-storing, kortsluiting of problemen met apparatuur en dat leidt weer tot brand en bijvoorbeeld het ontsnappen van gevaarlijke gassen”, zegt Peters.

Rampenplan

De artsen pleiten voor een rampenplan bij ziekenhuizen. Preventieve maatregelen kunnen zijn: de hulpvoeding regelmatig testen, personeel trainen op totale uitval van nutsvoorzieningen en het opstellen van draaiboeken voor ict-storingen. (ANP)