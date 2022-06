Meer verdringing medische zorg door dure geneesmiddelen

In de Monitor medisch-specialistische zorg 2022 van de NZa staat dat de uitgaven aan deze medicatie zo hard stijgen dat andere medisch-specialistische zorg wordt verdrongen. De vraag is volgens de zorgautoriteit of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere medisch-specialistische zorg.

Juiste Zorg op Juiste Plek

Verder constateert de NZa dat “ondanks de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord de realisatie van de juiste zorg op de juiste plek moeizaam op gang komt”. Een van de oorzaken is dat zorgverzekeraars elkaar minder volgen dan verwacht: “Hierdoor kunnen initiatieven vertraging oplopen en/of helemaal niet starten.”

NZa: “Wij zien congruentie als een randvoorwaarde voor de transformatie van zorg. Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij, binnen de bestaande wettelijke kaders, meer congruent handelen bij het toekennen van transformatiegelden en ingrijpende (regionale) transformaties van zorg.”