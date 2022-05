Meer voet- en teenamputaties tijdens coronapandemie

Voor de pandemie werden jaarlijks ongeveer 2500 voeten en tenen afgezet. Tijdens het eerste coronajaar gebeurde dat ineens twee tot drie keer zo vaak, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er nog geen cijfers over 2021 zijn, verwacht de Nederlandse Orthopaedische Vereniging niet dat die aantallen heel anders zijn.

Diabetespatiënten

Orthopeden zagen vooral bij diabetespatiënten meer amputaties, doordat hun voeten minder werden gecontroleerd. Ruim een miljoen Nederlanders hebben een vorm van diabetes. Van die patiënten krijgt meer dan de helft last van zenuwpijn in de voeten. De voeten worden gevoelloos, gaan steken of tintelen. Vaak voelen deze mensen het niet als ze een wondje hebben, waardoor ze te lang doorlopen en er zo’n heftige infectie ontstaat dat amputatie soms onvermijdelijk is.