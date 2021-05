Meer voorlichting VWS over vaccinaties

Dat gebeurt met onder meer met flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij de huisarts of een ziekenhuis en voorlichtingsbijeenkomsten. Minister De Jonge (VWS) overhandigde vandaag het eerste pakket met informatiemateriaal aan dokter Shakib Sana in het GCML Gezondheidscentrum in Rotterdam.

De pakketten bevatten onder andere posters en flyers over vaccineren, informatiekaarten met eenvoudige tekst in verschillende talen over bijwerkingen en zwangerschap in combinatie met het vaccin en een praatplaat met veel beeld. De materialen kunnen in de wachtkamer worden neergelegd of worden gebruikt tijdens een gesprek over vaccineren.

Bij de ontwikkeling van de pakketten is samengewerkt met organisaties als Pharos, Stichting Lezen en Schrijven en ABC. Ook is er intensief contact met communicatieprofessionals van de vier grote steden en GGD-en. Vandaag worden de pakketten gebracht naar 1750 huisartsen, apotheken en ziekenhuizen in wijken waarin veel mensen in achterstandssituaties wonen. Volgende week ontvangen nog eens 3600 overige locaties deze informatiepakketten.

De Jonge: “Door de bank genomen is vaccinatiebereidheid in Nederland gelukkig hoog: gemiddeld zo’n 75 procent van de mensen wil zich laten prikken. Maar er zijn bepaalde groepen mensen die meer twijfelen dan anderen, zoals laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en dak- en thuislozen. Zij willen, naast informatie vanuit de Rijksoverheid, ook graag kunnen overleggen met iemand in de buurt, met de huisarts of met iemand anders die ze vertrouwen.”