Meer winst voor vvt-instellingen tijdens coronajaar 2020

De grootste zorginstellingen in de ouderenzorg hebben tijdens de coronapandemie opgeteld meer omzet en winst gemaakt. Tegelijk behandelden instellingen minder cliënten en namens de kosten toe.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de tot nu toe ingediende jaarverslagen door inkooporganisatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. Zij onderzochten de jaarverslagen van de 139 zorgorganisaties in de vvt, die samen een kleine 50 procent van de omzet van de sector vertegenwoordigden.

Positief resultaat

In totaal behaalden de onderzochte instellingen een positief resultaat van 231 miljoen euro in 2020 bij een omzet van 8,8 miljard euro, omgerekend een rendement van 2,6 procent. In 2019 stond het rendement nog op 1,8 procent.

Zorgbonus

Het hogere rendement is deels te danken aan de vergoeding voor coronagerelateerde personeelskosten en de extra personele inzet in het kader van de kwaliteitsmiddelen voor de sector. De omzet steeg met 10 procent. Dit is deels ook incidenteel omdat instellingen bijvoorbeeld de zorgbonus hierin meenamen.

Vermogen

De gemiddelde vermogenspositie van vvt-organisaties steeg door de zwarte cijfers licht van 29,3 procent in 2019 naar 29,4 procent in 2020. Maar liefst 129 organisaties van de 138 onderzochte instellingen rapporteerde een positief resultaat. De negen zorginstellingen die verlies maakten waren vooral kleinere organisaties. Doordat de deadline voor het inleveren van het jaarverslag is verschoven naar 1 oktober zijn nog niet alle zorginstellingen meegenomen in de analyse.

Aantal cliënten

Vvt-organisaties zagen het aantal cliënten dalen in 2020. Bij de onderzochte instellingen daalde het aantal cliënten met een zorgprofiel met 3,7 procent naar 49.491. Het aantal dagen zorg met verblijf nam met 2,9 procent af. De vvt-organisaties zagen door de afschaling van de planbare zorg bij ziekenhuizen ook het aantal cliënten in de wijkverpleging afnemen, met 4,1 procent.

Aantal bedden

Bij geriatrische revalidatie en de eerstelijnsverblijf zorg was zelfs sprake van een teruggang van respectievelijk 31 procent en 41 procent. Wel heeft corona de trend van extramuralisering verder versterkt. Het aantal cliënten met een zogeheten modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT) nam toe met ruim 13 procent. Het totaal aantal bedden daalde licht met bijna 0,5 procent tot ruim 57.500 bedden.

Ziekteverzuim

Interkoop en Verstegen merken op dat het toch al hoge ziekteverzuim in de vvt nog verder is gestegen. In 2020 lag het ziekteverzuim op 7,9 procent. Vvt-instellingen zagen het aantal personeelsleden met 7.900 toenemen. Onder meer hierdoor en door de zorgbonus stegen de totale personeelskosten met 10 procent. Toch blijft het moeilijk om nieuw personeel te vinden. De uitgaven aan zzp’ers en uitzendkrachten namen met 10,5 procent toe.