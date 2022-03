Meer woningen en woonvormen voor ouderen Utrecht

De gemeente Utrecht gaat zich samen met haar partners in de woningbouw “extra inzetten” op meer woningen en meer woonvormen voor ouderen. Daarmee speelt ze in op de toenemende vergrijzing in Utrecht.

De gemeente Utrecht en de partners (onder meer het zorgkantoor) hebben deze samenwerking dinsdag bekrachtigd met de ondertekening van het ‘Actieplan Een (t)huis voor ouderen’. Hierin is afgesproken meer woonruimte voor ouderen te creëren en de leefomgeving seniorvriendelijk te maken.

Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, de ouderen worden ook steeds ouder. Bovendien willen ze langer zelfstandig wonen.

Meer gerichtheid

Wethouder Kees Diepeveen (Wonen): “We zien dat er behoefte is aan ongeveer 600 woonplekken per jaar tot 2040. In aantal maken deze deel uit van de totale woningbouwopgave, maar in kwaliteit is er veel meer gerichtheid op ouderen nodig. Een derde van die behoefte is voor woonvormen voor ouderen met een lichte tot zeer intensieve zorgvraag.”

Verscheidenheid

Diepeveen doelt met verscheidenheid op: serviceflats, zorgappartementen, aanleunwoningen, levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen of groepswonen. Voor mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, blijven voorzieningen als het verpleeghuis noodzakelijk. Aantrekkelijke woonvormen die passen bij de uiteenlopende wensen en (zorg)behoefte van ouderen, kunnen ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen, is de gedachte.

De buurten moeten ook seniorvriendelijker. Het uitgangspunt is dat er binnen 500 meter van de seniorenwoningen voorzieningen moeten zijn als supermarkten, buurtcentra en gezondheidscentra.