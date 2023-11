Meerderheid gemeenten wil niet bezuinigen op jeugdzorg

Gemeenteraadsleden zijn het erover eens dat bezuinigingen op jeugdzorg niet acceptabel zijn, blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Ondanks de dreiging van een budgetvermindering van 3 miljard euro in het gemeentefonds vanaf 2026, vinden de meeste lokale volksvertegenwoordigers dat jeugdzorg niet aangetast mag worden. Tegelijkertijd pleit een meerderheid voor de overdracht van deze verantwoordelijkheid naar het rijk.

Onaantastbaar

Het onderzoek richtte zich op vier gemeentelijke domeinen: fysiek, sociaal, cultuurbeleid en veiligheid. Ruim 86 procent van de raadsleden is van mening dat er niet bezuinigd mag worden op ruimte, wonen en bouwen. Milieubeheer wordt daarentegen als minder essentieel beschouwd, met meer dan 18 procent die gelooft dat hierop bezuinigd kan worden.

Opvallend is de sterke steun voor jeugdgerelateerde diensten, waarbij 70 procent van de raadsleden aangeeft dat jeugdzorg onaantastbaar is. Slechts 7 procent is voorstander van bezuinigingen op het Jeugdfonds sport en cultuur.