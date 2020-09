‘Meerderheid heeft psychische klachten door coronacrisis’

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid in hun leven. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 25.000 leden van het eigen opiniepanel over de invloed van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van mensen in het land.

De mensen geven aan tevreden te zijn met hun leven, maar de mentale schade van de crisis is een half jaar na de eerste besmetting toch zichtbaar. 60 procent zegt door de coronacrisis in toenemende mate last te hebben of te hebben gehad van mentale klachten. Dit varieert van lichte effecten als piekeren en prikkelbaar zijn, tot serieuze verschijnselen als depressiviteit en paniekaanvallen.

Vooral jongeren tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: maar liefst driekwart (74 procent) zegt tot nu toe last te hebben gehad van klachten. Daarmee zijn de geestelijke problemen van jongeren vele malen groter dan die van oudere leeftijdsgroepen. De meest voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent)

Van de 65-plussers zegt 48 procent één of meerdere mentale klachten te hebben (ervaren). Volgens het opiniepanel is dat opvallend; de leeftijdsgroep met de meeste gezondheidsrisico’s heeft de minste mentale problemen. (ANP)