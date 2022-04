Meerderheid leden LAD stemt tegen cao-akkoord vvt

Een meerderheid van de LAD-leden heeft niet ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor de vvt. Reden is dat “een aantal belangrijke wensen van specialisten ouderengeneeskunde niet is gerealiseerd”.

Op basis van deze uitslag heeft de LAD aan FBZ, de cao-partij bij wie ze voor deze cao is aangesloten, laten weten niet in te stemmen. De overige vijftien FBZ-verenigingen hebben wel ingestemd met de nieuwe cao. FBZ heeft op basis van die uitslag besloten te tekenen, maar is net als de LAD ontstemd over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde.

Op 10 maart bereikten FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe cao vvt. De specialisten ouderengeneeskunde willen onder meer een eigen inspraakregeling, zodat ze beter worden betrokken bij beleidsbeslissingen.

Verder vragen de LAD-leden tijd en geld voor functiegebonden ontwikkeling, een hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en salarissen die passen bij de groeiende verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde.