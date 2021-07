Meerderheid Opiniepanel vindt dat het kabinet coronamaatregelen te snel loslaat

De vragen omtrent het versoepelen van de coronamaatregelen werden vandaag en gister rondgestuurd door EenVandaag. Ze kregen daarbij een respons van 20.367 leden van het panel. Nu het aantal coronabesmettingen volgens het RIVM sterk stijgt, nemen voor het eerst dit jaar ook de zorgen toe over het coronavirus.

Versoepelingen

Bij veel mensen leeft het gevoel dat de versoepelingen van de coronamaatregelen van eind juni, zoals het heropenen van kroegen en discotheken, te vroeg zijn ingegaan. Vooral veelal ongevaccineerde jongeren hebben daarmee te veel vrijheid gekregen, zeggen ondervraagden tegen EenVandaag. Gisteren noteerde het RIVM maar liefst 3.600 nieuwe besmettingen. Genoeg redenen voor zorgminister Hugo de Jonge om het OMT te vragen om een spoedadvies, schrijft EenVandaag. Wat dit gaat betekenen voor de versoepelingen van eind juni is nog onduidelijk, maar een meerderheid betwijfelt of het snel loslaten van veel regels wel een goed idee is geweest.

Onrust

Uit de studie komt verder naar voren dat de maatschappelijke onrust voor het eerst dit jaar weer toeneemt. Vooral de deltavariant verontrust steeds meer mensen. De zorgen over de verspreiding daarvan in Nederland zijn sterk toegenomen, van 51 procent half juni naar 64 procent nu. (ANP)