Meerderheid Tweede Kamer stemt voor afschaffen eigen risico

Volgens de partijen is het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar voor een op de vier Nederlanders reden om zorg te mijden. Dat is een probleem dat niet kan wachten totdat er een nieuw kabinet zit, vinden de fractieleiders Jimmy Dijk en Esther Ouwehand.

Geen rechtstreekse oproep

Een tweede motie van datzelfde tweetal om de afschaffing van het eigen risico al in de voorjaarsnota van 2024 te regelen, haalde het niet. Of het voorstel ook wordt uitgevoerd, is nog maar de vraag omdat het geen rechtstreekse oproep aan het demissionaire kabinet betreft. (ANP)