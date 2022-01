Meerderheidsbelang Almunda in zorgplatform PIDZ

Almunda Professionals heeft 60 procent van de aandelen verworven in PIDZ, het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Mogelijk breidt Almunda dat op termijn uit naar 80 procent.

PIDZ heeft een landelijke dekking met dertien vestigingen (deels via franchise) en is met name actief in de ggz, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Bij het platform zijn ruim 6.000 zelfstandigen in de zorg aangesloten van wie een groot deel zich elke dag inzet bij diverse zorginstellingen.

Schaalvergroting

Voor Almunda Professionals biedt de overname duidelijke voordelen, aldus het bedrijf: een flinke schaalvergroting, waarmee het wil inspelen op de verwachte groei van de markt voor zorgprofessionals. Ook voorziet het bedrijf een “verwachte positieve invloed op de ontwikkeling van de winst per aandeel”.

Met de overname zijn extra aandelen uitgegeven, maar “aangezien omzet en winstgevendheid waarschijnlijk sneller zullen toenemen, wordt een verwaterend effect voor bestaande aandeelhouders voorkomen”.