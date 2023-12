Meerjarencontract VGZ en Catharina bespaart miljoenen zorgkosten

“Betere kwaliteit tegen lagere maatschappelijke kosten”, vertelt vertrekkend bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, Geranne Engwirda aan Zorgvisie. In het nieuwe contract gaat men voor een verlaging van de zorgkosten van minstens 1 miljoen euro per jaar.

Fair tarief

In ruil voor de lagere kosten kreeg het ziekenhuis een hoger tarief. “Zinnige zorg tegen een fair tarief”, vertelt Eefje van der Hoorn, manager medisch specialistische zorg VGZ. “Het is heel goed aan de slag te gaan met die transformatie. Sterker nog, de noodzaak is alleen maar groter geworden. Maar dat betekent ook dat je goed moet kijken hoe je die transformatie een plek geeft in de organisatie en in je bedrijfsvoering.”

Dag van de Zorginkoop 2024

