Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt is dinsdag niet veranderd. Het zijn er 109, precies evenveel als op maandag. Ruim de helft ligt in een ziekenhuis in de zorgregio’s rond Amsterdam en Rotterdam, meldt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Dit komt overeen met de regionale verschillen in het aantal nieuwe besmettingen.”