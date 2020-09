Meeste Nederlanders willen geen mantelzorg van bekende

Lang niet iedereen wil mantelzorg krijgen van een familielid of bekende. De meerderheid van de Nederlanders wil graag zorg ontvangen van iemand anders, zoals een medewerker van thuiszorg, een vrijwilliger of particuliere hulp.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op 22 september. Het CBS heeft in het onderzoek Belevingen 3900 mensen van 55 jaar en ouder gevraagd naar hun ervaringen met en behoefte aan mantelzorg nu en in de toekomst. De voorkeur voor een bekende bij de hulp in huishoudelijke taken is het hoogst, net iets meer dan de helft onder mensen die nu geen mantelzorg ontvangen. Bij persoonlijke verzorging is dit al een stuk minder (40 tot 46 procent) en iets meer dan een derde heeft voorkeur voor medische verzorging van een bekende mantelzorger. Mensen met een partner geven vaker dan degenen zonder partner aan dat ze hulp van een bekende zouden willen krijgen, vooral bij persoonlijke of medische verzorging. Van degenen die alleen zijn, willen ruim acht op de tien liever dat iemand anders ze helpt bij zaken als douchen en aankleden, of bij medische zaken.

Professionele krachten

De meeste mensen geven als reden om geen hulp van een bekende te willen bij huishoudelijke taken, dat ze niet tot last willen zijn. Dat geldt ook bij persoonlijke verzorging. Vooral bij medische verzorging vinden mensen dat professionele krachten betere zorg kunnen bieden dan een bekende. Bijna 70 procent noemt dit als belangrijkste reden.

De meeste mensen die mantelzorg nodig hebben, krijgen nu ook hulp bij huishoudelijke en praktische zaken. Dan gaat het meestal om vervoer naar familie of zorginstellingen, klusjes in huis, hulp bij administratie of koken van maaltijden. Ook bieden bekenden vaker gezelschap, troost of afleiding.