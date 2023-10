Meeste Zeeuwen ervaren gevolgen van knelpunten in zorg

Zeven op de tien Zeeuwen ervaren dat er problemen in de zorg zijn, onder meer door de vergrijzing en de personeelstekorten. De inwoners van de provincie hebben onder meer te maken met langere wachttijden en slechtere telefonische bereikbaarheid.

Dat komt naar voren uit een onderzoek dat bureau Newcom heeft uitgevoerd onder 1100 inwoners, zorgprofessionals en gemeentemedewerkers.

Dat gebeurde in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie, een samenwerkingsverband van zorgorganisaties. Bij het onderzoek is gekeken naar “zorg in de breedste zin van het woord”, aldus een woordvoerster van de coalitie. “Daarbij gaat het onder meer om huisartsen, tandartsen, ziekenhuiszorg en wijkverpleging.”

Gedrag aanpassen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ongeveer de helft van de Zeeuwen bereid is het eigen gedrag aan te passen om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen in de zorg. Zo hebben de deelnemers aan het onderzoek onder meer laten weten dat ze meer willen gaan bewegen, mensen in hun naaste omgeving willen helpen en bereid zijn digitaal af te spreken met zorgverleners. Finus Kuijs, directeur van de regionale huisartsenorganisatie ZHCo-PeriScaldes, noemt dat hoopgevend. “De zorg goed en toegankelijk houden kan niet zonder de betrokkenheid en medewerking van de Zeeuwen zelf.”

De woordvoerster van de Zeeuwse Zorg Coalitie laat weten dat het onderzoek een nulmeting is en volgend jaar opnieuw wordt uitgevoerd. (ANP)