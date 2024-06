Melden van incidenten in de wijkverpleging kan beter

Dat blijkt uit onderzoek door de inspectie. Die analyseerde 30 eigen rapporten van inspectiebezoeken en 168 meldingen uit de wijkverpleging uit 2022. Ook ging de inspectie langs bij 12 organisaties in de wijkverpleging.

Administratieve last

De meeste organisaties in de wijkverpleging hebben een systeem om het intern te melden als er iets mis gaat of bijna mis gaat. Soms moet er ook een melding naar de de IGJ. Bijvoorbeeld bij een calamiteit met ernstige gevolgen voor een cliënt of geweld in de zorg, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag en financieel misbruik.

“De meeste organisaties vinden dat het melden van incidenten nuttig is”, constateert de inspectie. “Er valt van te leren, en dat zorgt weer voor betere zorg.” De IGJ ziet dat de meeste zorgaanbieders de regels kennen over het melden van incidenten. Hoewel zorgverleners weten dat ze intern moeten melden als er iets mis gaat of bijna mis gaat, doen ze dat niet altijd. “Bijvoorbeeld omdat het probleem inmiddels is opgelost. Dan zien zij het invullen van een meldformulier als een administratieve last.” De inspectie ziet dat als een gemiste kans. “Want zo kan de organisatie er niets mee doen.” Bovendien is de Leidraad veilige zorgrelatie bij veel organisaties onvoldoende bekend.

Tips

Daarom deelt de IGJ een aantal tips. “Zorg voor een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om incidenten te melden. En maak dat ook makkelijk.” Daarnaast roept de inspectie op tot een cultuur waarin medewerkers incidenten met elkaar durven te bespreken en ervan leren. “Geef een compliment als iemand iets meldt.” Een ander advies betreft de opvolging van meldingen. “Laat weten wat er met een melding gebeurt. Dan merken medewerkers dat hun melding nuttig was.” De voordelen van het melden van incidenten dienen tot slot aan nieuwe medewerkers worden uitgelegd.