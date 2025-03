Inspectie: technologie in de nachtzorg behoeft werkafspraken

De inzet van technologie in de nachtzorg biedt volgens de inspectie kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo kan het onnodige verstoringen in de nacht beperken, zorgen voor snel en adequaat handelen bij problemen en schaars personeel beter inzetten.

Op orde

Toch zijn er ook enkele risico’s. Daarom verrichtte de inspectie verkennende bezoeken bij gehandicaptenzorgorganisaties die technologie in de nachtzorg inzetten. Daarvoor analyseerde de toezichthouder incidenten waarbij technologie bij zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg een rol speelde. Ook bezocht de inspectie als steekproef tien aanbieders.

De IGJ constateert dat de zorgaanbieders de nachtzorg op onderdelen goed hebben georganiseerd. Zo is er voldoende en deskundig personeel. Ook houden de aanbieders zich aan de relevante regels voor onvrijwillige zorg die voor inzet van monitoringstechnologie geldt.

Afspraken

Over de geringe vastlegging over nachtzorg maakt de inspectie zich wel zorgen. “Zo ontbreken bijvoorbeeld afspraken over welke informatie over te dragen. Zorgaanbieders kunnen door ontbrekende afspraken onvoldoende sturen op de kwaliteit van de nachtzorg.” Medewerkers kunnen hierdoor belangrijke signalen missen of moeite hebben met het prioriteren bij calamiteiten.

De inspectie blijft in haar toezicht aandacht houden voor technologie in de nachtzorg, ook in de verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.