Melding RIVM wegens ‘misleidende’ win-actie zwangeren

De campagne is te vinden op de website van Eva van Zeeland, ook bekend als Miss Naturel Lifestyle. Zij zegt de actie te doen samen met de leverancier van blenders Versapers. In een toelichtend filmpje noemt Van Zeeland de 22-wekenprik tegen kinkhoest “een cocktail met allerlei gifstoffen”. Ook zegt ze “mensen met een onvervulde kinderwens te helpen”.

‘Idiote oproep’

SP-Kamerlid Maarten Hijink spreekt van “een idiote oproep”. “De gezondheid van je kind in de waagschaal om een f*kking blender te kunnen winnen. Niet doen!”, twittert hij. De SP vraagt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) “wat hij kan doen tegen dit soort acties”.

Een woordvoerder van de RIVM noemt de actie in een toelichting “raar en niet oké”. “Wij vragen ons af of dit wel mag, dat weten wij niet. Wij zijn geen handhavende instantie.” In een reactie zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd er “zeker naar te kijken. We zullen onze bevindingen aan het RIVM laten weten”.

In een reactie waarschuwt staatssecretaris Blokhuis voor “dit soort fantasieverhalen” die deskundigen “snel doorprikken met echte deskundigheid”. “Suggereren dat je geen vaccin nodig hebt als je smoothies drinkt is onzinnig”, aldus de bewindsman, die benadrukt dat kinkhoest echt gevaarlijk kan zijn voor baby’s. “Elk jaar worden er zo’n 170 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis.” (ANP)