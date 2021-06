Melding van trombose en laag aantal bloedplaatjes na prik Janssen

In totaal zijn nu vier mensen overleden aan deze trombose, van wie twee vrijwel zeker deze bijwerking hadden. Alle vier kregen de prik met AstraZeneca. De persoon die de bijwerking na de prik met Janssen meldde, is niet overleden. Eerder maakte Lareb bekend dat er wel een andere patiënt is overleden na een prik met Janssen. Het ging in dat geval om lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Dit is een bijwerking die in de bijsluiter staat van AstraZeneca, maar het is dus ook na een vaccinatie met Janssen opgetreden.

Lareb ontving tot dusver 29 meldingen van een bloedstolsel (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een vaccinatie met AstraZeneca. Bij 14 van die meldingen en bij de melding over Janssen is het volgens het bijwerkingencentrum vrijwel zeker dat het ook daadwerkelijk om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat om negen vrouwen en zes mannen, van wie er vier tussen 20 en 40 jaar waren, één tussen 40 en 60 jaar en tien mensen waren ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen zeven tot twintig dagen na de eerste vaccinatie. Bij de andere meldingen is volgens Lareb minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Bij de vorige rapportage ging het om twintig meldingen van de bijwerking na het vaccin met AstraZeneca. Lareb maakte toen niet bekend bij hoeveel van die meldingen het daadwerkelijk om de zeldzame bijwerking ging. Er zijn volgens directeur Agnes Kant inmiddels meer gegevens beschikbaar, waardoor deze informatie nu wel gegeven kan worden.

In totaal zijn tot dusver 409 meldingen van overlijden na een coronavaccinatie binnengekomen. Dat zijn er 28 meer dan twee weken geleden. Het gaat om 259 mensen van 80 jaar of ouder, 109 mensen tussen de 65 en 79 jaar en 39 mensen jonger dan 65 jaar. Van twee mensen is de leeftijd niet bekend. Dat iemand is gestorven na een vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin ook de oorzaak is van het overlijden.

De rapportage gaat over de binnengekomen meldingen bij het bijwerkingencentrum tot en met 20 juni en over ongeveer 13,6 miljoen gegeven vaccins. De combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes staat als zeldzame bijwerking genoemd in de bijsluiters van het AstraZeneca- en het Janssen-vaccin. Het wordt in de bijsluiter ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn, ‘je niet lekker voelen’, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, pijn op de prikplek, koorts, misselijkheid, gewrichtspijn en zwelling op de prikplek. In totaal werden tot dusver 81.460 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij Lareb gedaan, de meeste na de eerste vaccinatie. (ANP)