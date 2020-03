Meldpunt voor zorgmedewerkers om tekort aan beschermingsmiddelen

Vanuit het hele land komen signalen binnen dat er bijvoorbeeld onvoldoende mondmaskers zijn ter bescherming tegen het coronavirus, aldus NU’91. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen online een enquête invullen die “inzichtelijk moet maken waar de problemen zitten”.

Anonieme enquête



Tot 2 april kunnen zorgmedewerkers die enquête anoniem invullen. NU’91 gaat de resultaten voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een overleg dat donderdag plaatsvindt.

Extra controle

In Nederland is net als in veel andere landen een tekort ontstaan aan beschermende middelen. Door het coronavirus dat wereldwijd om zich heen grijpt, is de vraag naar die producten groot. Zaterdag nog ontving Nederland van China een zending mondmaskers, maar het ministerie van VWS keurde die af. De kwaliteit van de 600.000 maskers was onvoldoende. Nieuwe zendingen zullen extra worden gecontroleerd.

Er zijn niet alleen te weinig mondmaskers. Zo is in Nederland ook een tekort ontstaan aan beademingsapparatuur. (ANP)