Melkert: Alle zorg dit jaar inhalen lukt ziekenhuizen niet

“Dan schets ik nog het gunstige scenario: dat er na omikron geen nieuwe grote besmettingsgolf aankomt”, zegt Melkert. “Ik ben bezorgd dat iedereen nu denkt dat we het ergste achter de rug hebben. Dat alles weer back to normal is. Dat dachten we met z’n allen al een paar keer eerder tijdens deze pandemie, maar de inhaalzorg is een taai probleem.”

Hoog verzuim

Melkert wijst op het hoge verzuim: door ziekte van ziekenhuispersoneel en de vele medewerkers die vanwege de coronaregels thuis in quarantaine zitten. “Als het gaat om inhaalzorg moeten we ook rekening houden met onze zorgprofessionals. Die moeten dit jaar de ruimte krijgen om te herstellen van de zware periode die ze de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt. Je kunt wel willen dat we alle operaties dit jaar inhalen, maar je moet het wel kunnen realiseren.”

Nog niet op normale niveau

In het laatste overzicht laat de NZa zien dat de inhaalzorg langzaam op gang komt. De standaard planbare zorg zit nog niet op het normale niveau: een vijfde van de OK’s is dicht en dertien ziekenhuizen kunnen niet alle kritiek planbare zorg leveren. Liefst 90 procent van de ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg leveren, laat staan dat ze inhaalzorg kunnen doen. Vijf ziekenhuizen doen nog helemaal geen planbare zorg; daar lopen de wachtlijsten verder op.

Melkert zegt niet te kunnen voorspellen wanneer alle uitgestelde zorg is ingehaald: “Dat is van zoveel factoren afhankelijk. “Er zijn teveel onzekerheden en het blijft een moeilijke arbeidsmarkt. Ik denk dat we er nog lang niet zijn. Ik ben wijs geworden van alle ups en downs van de afgelopen twee jaar.”

Prioriteit

De inhaalzorg heeft dit jaar grote prioriteit bij Melkert en de NVZ: “Veel patiënten moeten nu te lang wachten op hun behandeling. Dus het terugdringen van de wachtlijsten heeft onze sterke aandacht.”