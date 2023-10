Melvin Mac Gillavry nieuw rvc-lid Rode Kruis Ziekenhuis

Melvin Mac Gillavry is per 1 oktober toegetreden tot de raad van commissarissen (rvc) van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk. Hij volgt professor Robert Kreis op.

Mac Gillavry is bestuursvoorzitter bij Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum en managing cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland (CCN) . Hij volgt per 1 oktober professor Robert Kreis op, die na twee termijnen afscheid neemt en de kwaliteitsportefeuille overdroeg.

Complexe veranderprocessen

“Met zijn ervaring als cardioloog en bestuurder is hij nauw betrokken bij het verbeteren van zorgprocessen en het besturen van complexe samenwerkings- en veranderprocessen. Zijn voordracht door de Medische Staf is daarmee een schot in de roos”, reageert RKZ-grootaandeelhouder Marius Touwen op de komst van Mac Gillavry.

Naast de nieuwe commissaris bestaat de rvc van het RKZ uit de voorzitter Ferdinand Grapperhaus, Saskia Baas, Mark de Jong en Susanne Stolte.