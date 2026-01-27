Skipr

Thema: Ghz
Mensen met een beperking kunnen klagen bij VN

Mensen met een beperking die vinden dat hun rechten worden geschonden, kunnen binnenkort een klacht indienen bij een comité van de Verenigde Naties.

Demissionair staatssecretaris Pouw-Verweij ondertekent dinsdag een vrijwillig gedeelte van het VN-verdrag Handicap dat dat regelt.

In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met en zonder beperking een gelijke behandeling verdienen. Nederland heeft zich er in 2016 bij aangesloten, maar nog steeds bestaan er veel klachten over de naleving. In 2024 zei ook het VN-comité zelf dat Nederland nog op veel punten tekortschiet.

VN-comité

Pas als juridische stappen in Nederland op niets uitlopen, kan iemand bij het VN-comité terecht. “Ik hoop dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken, maar het is een belangrijke stap richting een sterkere rechtspositie voor mensen met een beperking”, zei Pouw-Verweij in een verklaring. Wanneer Nederlanders precies bij het klachtencomité terechtkunnen, is niet bekend. Eerst moet regelgeving in Nederland nog worden aangepast. (ANP)

Meer over:GehandicaptenzorgJuridischVolksgezondheid

