Mensen met een beperking willen striktere coronaregels

Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken waar ze met anderen in contact komen. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 1700 mensen met een chronische aandoening of beperking. Ieder(in) pleit daarom voor het strikter toepassen en handhaven van de basisregels.

Het onderzoek vond plaats tussen 12 en 20 oktober, toen het aantal besmettingen weer begon op te lopen, maar nog lang niet zo hoog was als nu. “Toch was ook toen al de impact van corona op het leven groot”, aldus Ieder(in). Twee derde van de ondervraagden heeft minder sociale contacten dan voor de pandemie. Rond een derde voelt zich vaker eenzaam. Eveneens een derde heeft vaker last van stress of psychische klachten en 37 procent heeft een slechtere lichamelijke conditie. Verder voelen velen zich buitenshuis slecht beschermd, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of het onderwijs.

Veel onbegrip bij buitenwereld

Een andere conclusie is volgens Ieder(in) dat veel ondervraagden zich achtergesteld en vergeten voelen, er onbegrip is voor mensen met een aandoening en gestereotypeerd worden als ‘kwetsbaar’.

Extra maatregelen

Ieder(in vindt dat dit onderzoek laat zien, dat er extra maatregelen nodig zijn om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Om beter beschermd te zijn, wil een grote meerderheid dan ook dat de anderhalve meter afstand strikter wordt toegepast, dat mondkapjes op meer plekken verplicht worden en dat deze regels vervolgens ook goed worden gehandhaafd. Verder moet voor leerlingen en studenten online onderwijs mogelijk zijn. “Deze maatregelen zijn extra van belang voor mensen die vanwege hun aandoening niet gevaccineerd kunnen worden (4 procent van de ondervraagden) en voor de mensen bij wie het vaccin (mogelijk) minder bescherming biedt dan gebruikelijk (22 procent)”, aldus Ieder(in).

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Met de huidige besmettingsaantallen is de samenleving niet veilig genoeg voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Wij pleiten daarom voor extra maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen.” Zo pleit de organisatie voor veel meer testen. “Voor onze achterban geeft testen de grootste kans op veilige deelname aan de samenleving. Daarnaast moeten mensen – indien mogelijk – het recht krijgen om thuis te werken en in het onderwijs moet online onderwijs een blijvende en volwaardige plaats krijgen. En tot slot: mensen met verhoogd risico moeten met voorrang een boosterprik kunnen krijgen.”