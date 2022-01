Mensen regelen medische zaken steeds vaker online

Mensen gaan steeds vaker het internet op om hun medische zaken te regelen. Ze plannen online bijvoorbeeld een afspraak met hun huisarts in, lezen er hun medische dossier of halen een herhaalrecept.

Uit een enquête van het CBS onder 6000 mensen bleek dat vier op de tien online afspraken maken met huisarts of specialist. Een jaar eerder was dat 31 procent. De groep die medische gegevens digitaal bekeek groeide in een jaar tijd van 18 naar 33 procent.

Informatie internet

Driekwart zoekt op internet naar informatie over gezondheid, waarmee Nederland met Finland koploper is in Europa. Net als in voorgaande jaren zijn het vooral de 25- tot 45-jarigen die die dit doen, maar de grootste toename is bij 75-plussers.

Het RIVM en Nivel hebben ook vandaag een onderzoek naar e-health gedeeld. Ook daaruit komt naar voren dat de zorg steeds vaker digitaal verloopt. In 2021 had bijvoorbeeld de helft van de artsen en verpleegkundigen via videobellen contact met een patiënt of een familielid, terwijl dit in 2019 haast nooit gebeurde. (ANP)

