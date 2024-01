Mensen willen vaak minder pillen, maar kaarten dat onvoldoende aan

Mensen zouden vooral het gebruik willen herzien van bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, antidepressiva en maagzuurremmers. Deze medicamenten worden ook het vaakst voorgeschreven.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

“Bijna 40 procent van de patiënten is ontevreden met de medicijnen die ze gebruiken”, zegt IVM op basis van de steekproef. “Hoewel de helft van hen iets zou willen veranderen aan de medicijnen, bespreekt slechts 30 procent dat met een (huis)arts of apotheker”, becijferde de organisatie. Ze denken soms ook dat aanpassing misschien toch niet mogelijk is, maar gaan het gesprek niet eens aan. En dus wordt gewoon het volgende herhaalreceptje maar weer naar de apotheek gebracht.

Periodieke check medicijnen

Intussen kunnen toestand en lichaam van de gebruiker in de loop der tijd ook veranderen, waardoor een ander medicijnprogramma aan de orde komt. “Een periodieke check voor alle gebruikers van medicijnen, is aan te raden”, vindt IVM. Het zegt dat artsen en apothekers er zelf met hun patiënten over moeten spreken en dat het initiatief niet alleen bij de patiënt moet liggen.

11 miljoen medicijngebruikers

Het is dinsdag 9 januari de jaarlijkse Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Ongeveer 11 miljoen mensen in Nederland gebruiken regelmatig medicijnen. In 2023 gebruikte 14 procent van slikkers en prikkers vijf of meer medicijnen. En 2 procent nam meer dan tien medicijnen chronisch in. Te veel medicijnen is sowieso niet goed, maar de samenleving kampt ook nog eens met het probleem van de medicijntekorten. (ANP)