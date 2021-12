Mental Care wil HSK overnemen

NL Mental Care Group is onder meer via zijn indirecte dochteronderneming Mentaal Beter actief op het gebied van ambulante jeugdhulp en ondersteuning van leerkrachten en mentoren met ambulante ggz voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen in heel Nederland. Ook Alles Kits, Vitalmindz en Opdidakt vallen als dochteronderneming onder Mental Care Group.

Ggz

HSK is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van werknemerszorg en generalistische basis en specialistische ggz in ambulante setting aan volwassenen in heel Nederland.

Voor de beoogde overname hebben de bedrijven op 15 december 2021 bij de ACM om toestemming gevraagd.