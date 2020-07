Mentis GGZ stopt na aanwijzing IGJ

Mentis GGZ in Amersfoort is na een recente aanwijzing van de IGJ gestopt met ggz-zorg. Dat zegt directeur Frank van Veen van Mentis GGZ.

Kwalitatief

In maart kreeg de zorginstelling een aanwijzing. Van Veen laat weten dat de instelling er niet in is geslaagd om in enkele maanden tijd de zorg weer kwalitatief op orde te krijgen, mede door de coronacrisis. Sinds mei is Mentis GGZ bezig geweest de honderden cliënten onder te brengen bij andere ggz-instellingen.

Stoppen vergoedingen

Een andere reden voor de beëindiging van Mentis GGZ is dat enkele zorgverzekeraars voor het verstrijken van de deadline van de inspectie (2 juni) de vergoedingen voor de ggz-zorg van Mentis “grotendeels stopten of afbouwden”, zegt Van Veen. Daardoor raakte het geld van het bedrijf snel op.

De IGJ heeft Mentis GGZ in maart een aanwijzing gegeven, omdat de kwaliteit van de zorg volgens haar tekortschoot: “De randvoorwaarden om goede zorg te verlenen ontbreken”, aldus de inspectie toen. De instelling schoot met name tekort op de punten: persoonsgerichte zorg, deskundige hulpverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Vervanging zorgverleners

De bestuurder zou “onvoldoende sturen” op de invulling van de taken van de regiebehandelaar. Ook ontbrak een regeling voor vervanging van zorgverleners, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kon komen, concludeerde de IGJ. Van Veen heeft enkele keren gediscussieerd met de inspectie over haar bevindingen, maar beide partijen kwamen er niet uit. Dat betreurt de directeur: “We hebben nooit een officiële klacht gehad van een cliënt.”

Aanwijzing beëindigd

Gisteren heeft de IGJ bekendgemaakt dat de aanwijzing voor Mentis GGZ is beëindigd, omdat de instelling de zorg heeft beëindigd. Van Veen overweegt een nieuw bedrijf onder een andere naam op te richten dat zich wil richten op gezondheidszorg. Hij verwacht niet dat dat bedrijf weer ggz-zorg gaat aanbieden.