Menzis: 6.500 verzekerden deden beroep op wachtlijstbemiddeling

Eerder meldde Zilveren kruis dat 14.500 verzekerden een beroep deden op de wachtlijstbemiddeling in 2022. Hiermee werd de wachttijd met gemiddeld 50 dagen verkort. Een kwart van de verzekerden kon niet geholpen worden. De verzekeraar ontving in 2022 2.200 verzoeken meer dan een jaar eerder.

Maatregelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet in oktober weten dat zorgverzekeraars meer moeten doen om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De toezichthouder dreigde met vervolgmaatregelen als in 2023 opnieuw blijkt dat “proactief handelen” uitblijft en de zorgverzekeraars geen blijk geven zich maximaal in te spannen.