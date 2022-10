NZa dreigt met maatregelen als zorgverzekeraars niet proactief wachtlijsten aanpakken

Zorgverzekeraars moeten vanuit hun wettelijke zorgplicht meer doen om de wachtlijsten in de zorg weg te werken, meldt de NZa op basis van controlebezoeken bij de vier grote zorgverzekeraars. De toezichthouder dreigt met vervolgmaatregelen als in 2023 opnieuw blijkt dat “proactief handelen” uitblijft en de zorgverzekeraars geen blijk geven zich maximaal in te spannen.