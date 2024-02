Menzis eist mogelijk tonnen terug van failliete zorginstelling

Menzis eist mogelijk honderdduizenden euro terug. Daarnaast moet de zorginstelling 300.000 euro zorgsubsidie terugbetalen aan de gemeente Almelo en is er een belastingschuld van 200.000 euro.

Twenty4 Wonen ging in december vorig jaar failliet. De kwaliteit van de geleverde zorg voldeed niet aan de eisen en ook de uitgestelde coronasteun was nog niet terugbetaald. De zorginstelling had een dubieuze boekhouding, waarover nog altijd veel onduidelijkheid bestaat. Ook wisselden de cijfers flink: zo zou het in 2021 een verlies van meer dan 80.000 euro hebben geleden en boekte het in 2022 opeens een winst van bijna 100.000 euro.

Verschillende schuldeisers

Na het vertrek van verschillende medewerkers en een brand in september 2023 ging het bedrijf failliet. Nu kloppen de gemeente Almelo en Belastingdienst bij hen aan voor flinke sommen geld. Daar komt straks Menzis bij. Het gaat volgens de curator om een immense vordering.