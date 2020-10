Menzis en VNN starten NZa-experiment voor behandeling tabaksverslaving

“Mensen met hardnekkige en gevaarlijke problematiek, die niet van het roken afkomen, vallen vaak tussen wal en schip. De gemaakte afspraak betekent een doorbraak in een juiste behandeling voor deze groep. Een erkenning dat roken geen slechte gewoonte is maar een verslaving”, aldus Robert van de Graaf, verslavingsarts bij VNN op de website van Menzis.

Meerjarenovereenkomst

De NZa Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten maakt het via een experiment mogelijk de behandeling van ernstige tabaksverslaving te bekostigen. Een meerjarenovereenkomst voor de periode 2020-2023 biedt verschillende voordelen. Zo gaat het gesprek niet enkel over financiën, maar ontstaat er ook ruimte om het over de inhoud van zorg, innovatie en kwaliteit te hebben.

Evaluatie

Na drie jaar wordt er gekeken of de structurele bekostiging aangepast moet worden. Ook wordt er in de drie jaar wetenschappelijk onderzoek verricht om de doelgroep, en de best passende behandeling, goed in kaart te brengen.

Innovatie

“In de NZa-regelgeving is al veel ruimte voor innovatie. Via de Beleidsregel Innovatie ondersteunen we innovaties van aanbieders en verzekeraars die de zorg voor de patiënt verbeteren, of die de zorg goedkoper en efficiënter maken. We zijn benieuwd welke resultaten dit experiment zal opleveren”, licht projectleider bij de NZa Willemien toe.

VNN behandelt jaarlijks ongeveer 1750 clienten van Menzis in de regio Noord.