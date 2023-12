Menzis en ziekenhuis Assen sluiten meerjarencontract

Wilja Strating, manager regionale zorg noord & oost bij Menzis, benadrukt de positieve ervaring tijdens de onderhandelingen. “Deze onderhandelingen verliepen in wederzijds vertrouwen en een constructieve sfeer. Het WZA zet zich actief in voor de verbetering van patiëntenzorg en maakt intensief gebruik van digitale technologieën om zorgprocessen te stroomlijnen. Dit leidt niet alleen tot betere zorg voor huidige patiënten, maar draagt ook bij aan toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. Het is inspirerend om te zien hoe zelfs een regionaal ziekenhuis voorop kan lopen op dit gebied. Daar profiteren onze verzekerden van en wij ondersteunen dat volledig.”

Ziekenhuis Assen

Erwin van Santen, lid van de raad van bestuur van het WZA, deelt de tevredenheid: “Deze meerjarige afspraak met Menzis biedt ons extra zekerheid om onze koers naar toegankelijke en betaalbare zorg voort te zetten. Menzis sluit aan bij de richting die het WZA heeft ingezet. De gesprekken verliepen op basis van wederzijds vertrouwen en een gedeelde ambitie om het landelijke integrale zorgakkoord (IZA) vorm te geven. We kijken uit naar verdere samenwerking met Menzis met als gezamenlijk doel de zorg voor patiënten in de regio Assen te optimaliseren, zowel nu als in de nabije toekomst.”

Menzis en WZA

Het WZA en Menzis zeggen nauw contact te blijven houden gedurende deze twee jaar. Strating: “We blijven de ontwikkelingen in het WZA volgen om te zien hoe het ziekenhuis zijn patiënten steeds beter kan bedienen.”