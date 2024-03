Menzis gaat huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen regionaal inkopen

De zorgverzekeraar koopt de module kwetsbare ouderen vanaf 2025 regionaal in. De leeftijdsgebonden toeslag verdwijnt en gaat op in een nieuwe omschrijving van kwetsbaarheid door ouderdom. Ook het tarief gaat veranderen.

Omdat de regionale huisartsenorganisaties contractpartner worden, betekent dit ook dat huisartsen de module kwetsbare oudere niet meer individueel kunnen contracteren. Dit zijn de belangrijkste punten uit het zorginkoopbeleid 2024 dat Menzis op 28 maart publiceert.

De kersverse directeur Zorg en Gezondheid, Koen Jansen zegt dat het nieuwe zorginkoopbeleid bijdraagt aan de transformatie naar passende zorg. “Om passende zorg te realiseren vragen wij verandering van zorgaanbieders. Als zorgverzekeraar moeten wij ook veranderen. In ons beleid leggen wij daarom de nadruk op het versterken van eerstelijnszorg en op samenwerking in de regio.”

Kwetsbare ouderen

In de huidige bekostiging zit de module zorg voor kwetsbare ouderen in segment 3. Huisartsen kunnen een toeslag krijgen van 28,11 euro voor iedereen in hun praktijk die 75 of ouder is. De nieuwe toeslag voor kwetsbare ouderen kent geen leeftijdsgrens. Over de criteria waaraan ouderen moeten voldoen om het etiket kwetsbaar te krijgen, gaat Menzis met regionale huisartsenorganisaties in gesprek. Dit zal ook leiden tot een passend tarief, zegt de zorgverzekeraar. Als Menzis volgend jaar op deze manier gaat inkopen, volgen de andere zorgverzekeraars in de regio waar Menzis marktleider is. Corine Rodenburg, beleidsadviseur huisartsenzorg: “Met het beter definiëren van kwetsbaarheid, hopen we de populatie kwetsbare ouderen in een regio beter in beeld te krijgen en daarop regionaal te kunnen anticiperen.”

Menzis wil de huisartsen nauw betrekken bij het opstellen van de inclusiecriteria, zegt Rodenburg: “Er is geen keiharde definitie van kwetsbaarheid, dus het is echt aan de huisarts om dat te beoordelen, daar zit de expertise. Tenzij we zien dat de aantallen sterk van de gemiddelden afwijken, dan is dat een reden voor ons om in gesprek te gaan.” Het is zeker niet doel van Menzis om hiermee te bezuinigen: “We weten ook eigenlijk dat het aantal ouderen alleen maar toe zal nemen, dus zullen de kosten in dit potje ook toe gaan nemen.”

Vanaf 1 januari 2026 mogen huisartsen voor de kwetsbare ouderen geen ketenzorg meer in rekening brengen. Deze verschuiving vindt budgetneutraal plaats en wordt het komende jaar in samenwerking met het veld nader uitgewerkt. Suzan Spoelstra, adviserend geneeskundige en huisarts n.p.: “Veel kwetsbare ouderen vallen ook in verschillende ketenzorgprogramma’s. We gaan die ketenzorg op termijn overhevelen naar de module kwetsbare ouderen.”

Het voordeel is dat huisartsen op deze manier de juiste middelen krijgen voor hun kwetsbare populatie, zegt Spoelstra: “Als je als huisarts in een gebied zit met veel kwetsbare ouderen onder de 75 jaar, heb je nu pech met de vergoeding. Er zijn ook praktijken met een groot deel 75 plussers die helemaal niet kwetsbaar zijn, maar waar wel extra geld naartoe gaat.”

Probleemgebieden

De ‘toeslag basishuisartsenzorg’ biedt vanaf 2025 voor de individuele huisarts tijdelijk meer financiële ondersteuning als er sprake is of dreigt te komen van discontinuïteit van basishuisartsenzorg. De regionale huisartsenorganisaties kunnen deze toeslag samen met de huisartsen die het betreft, aanvragen. Menzis zal de bijgeleverde begroting beoordelen. Dit geldt alleen voor praktijken op plaatsen waar de huisartsenzorg onder druk staat. Menzis kan dan tijdelijk financieel bijspringen, bijvoorbeeld om dubbele huisvestingslasten op zich te nemen als huisartsen willen gaan samenwerken in zo’n regio, of hulp bij het opzetten van een ict-infrastructuur. De toeslag huisartsenzorg is een vorm van een op maat gemaakte prestatieafspraak en wordt na een bepaalde periode geëvalueerd.

Praktijkondersteuner

De module voor de praktijkondersteuner verdwijnt per 1 januari 2025. De bekostiging van de poh komt in verschillende stukjes terug in de inschrijftarieven en via bestaande prestaties en modules. Daarnaast biedt de invoering van Meer Tijd voor de Patiënt, waar 99 procent van alle huisartsen inmiddels mee werkt, een alternatief voor vergoeding van indirecte zorg. Het zal per huisarts verschillen wat de gevolgen zijn.

Door het regionaal contracteren van de zorg voor kwetsbare ouderen, zullen uiteindelijk de financiën en de middelen beter op elkaar aansluiten, denken Rodenburg en Spoelstra. “We hopen dat huisartsen in een regio meer inzichten met elkaar uitwisselen en ervaringen delen.”