Menzis maakt fout bij bepalen zorgpremie: 144.000 klanten weg

Menzis heeft voor dit jaar een te hoge zorgpremie vastgesteld in vergelijking met andere zorgverzekeraars, staat in het jaarverslag over 2020: “Gebleken is dat Menzis door een onvoldoende concurrerende premie per 1 januari 2021 een fors aantal klanten heeft verloren.” Het bedrijf zegt niet hoeveel euro de premie te hoog is uitgevallen.

Klanten terug

Een woordvoerder van Menzis zegt dat het verzekeringsbedrijf “minimaal” zijn marktaandeel wil behouden: “Dat is voor 2021 dus niet gelukt. We gaan voor 2022 en daarna ons inzetten om die achterstand weer in te halen. Er worden maatregelen getroffen om voor het volgende jaar te komen tot een aantrekkelijker premie. “Daardoor hopen we een groot aantal klanten weer te bewegen om naar Menzis te gaan”. Nu heeft Menzis nog 2,1 miljoen verzekerden.

Zorg inkopen

Belangrijke oorzaak voor de hoge zorgpremie zijn de kosten die de zorgverzekeraar maakt. “Met de resultaten van het laatste overstapseizoen in het achterhoofd, besteedt Menzis de komende tijd nog meer dan anders aandacht aan de (financiële) voorwaarden waarmee we zorg inkopen bij zorgaanbieders”, aldus de zegsman. Ook kijkt Menzis nadrukkelijk naar “onze eigen bedrijfskosten”.

Meerwaarde polissen

De zorgverzekeraar wil ook op niet-financiële manieren klanten interesseren om volgend jaar een verzekering bij haar af te sluiten: Menzis wil nadrukkelijker de meerwaarde van haar polissen bij (potentiële) klanten naar voren brengen op het gebied van preventie, leefkracht en gezonde leefstijl.